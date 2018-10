///Retrovizor: izložba i razgovor o fanzinima nekad i sad

U ponedjeljak, 22. listopada 2018. godine u 14.00 sati u predvorju Knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu otvorit će se izložba ”RETROVIZOR: fanzini u Hrvatskoj”.

Izložba (prethodno postavljena u Klubu Booksa u lipnju ove godine) rezultat je istraživanja domaće fanzinske scene koje su proveli studenti i studentice Filozofskog fakulteta u Zagrebu i volonteri i volonterke Centra za dokumentiranje nezavisne kulture. Kao sastavni dio izložbe izrađen je i istoimeni fanzin, koji kroz tipične fanzinske forme (intervjue, strip, tekstove, recenzije) omogućuje mali uvid u ovaj zanimljivi DIY (do it yourself) segment nezavisne scene. Izložba će se moći pogledati do četvrtka, 25. listopada 2018. godine.

Nakon otvorenja izložbe, u 14.30 sati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Filozofskog fakulteta održat će se razgovor pod nazivom Mi gradimo medije, mediji grade nas: fanzini nekad i sad. Polazeći od okvira koji je zadala izložba, u razgovoru će se pokušati iscrtati razvojni put specifičnog medija kao što je fanzin, od 1990-ih do danas. Što su fanzini bili nekad, a što mogu biti danas, u kontekstu promijenjenih okolnosti njihove izrade, distribucije i recepcije? Kojim se sve specifičnim publikama obraćaju, koje umjetničke prakse obrađuju, koje društvene procese bilježe? Kakav je bio pristup njihovoj vizualnoj obradi nekada, a kako izgledaju danas? Kako se mlada nezavisna glazbena i kulturna scena razvija na internetu i pritom referira na fanzine? O svemu tome govorit će Rea Drvar, studentica muzeologije i jedna od autorica izložbe i fanzina Retrovizor, Barbara Gregov, urednica feminističkog portala Krilo i glazbenog webzinea Lake note, te dizajner i pisac Bojan Krištofić.

Centar za dokumentiranje nezavisne kulture dio je Abecede nezavisne kulture, dugogodišnjeg projekta bilježenja, istraživanja i promocije nezavisne kulture scene u Hrvatskoj, koji vode udruge Kurziv i Kulturtreger.

Izložbu “RETROVIZOR: fanzini u Hrvatskoj” pripremili su studenti i studentice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i volonteri i volonterke Centra za dokumentiranje nezavisne kulture: Katja Orlić, Rea Drvar, Marija Rojko, Pero Kusalo, Ivana Jurčević, Sanja Tepšić, Eva Trstenjak, Vanja Vukman, Ivana Krijan, Martina Novosel i Tamara Moslavac Kos, uz pomoć dizajnera Dejana Dragosavca Rute, voditeljice Centra Dunje Kučinac, Kulturpunkt.hr-a, kolege i kolegice iz Bookse Luke Ostojića i Ivane Dražić te kolega i kolegica fanzinaša i fanzinašica Maše Borović, Ene Jurov, Ane Dumančić, Rine Barbarić, Smelly Feet Guy, Marka Strpića, Tončija Kožula, Nikole Mokrovića i Branimira Gajčevića Gaje.

Izložba je nastala u sklopu projekta Aktivni arhivi za aktivno znanje: mladi u Centru za dokumentiranje nezavisne kulture, koji u akademskoj godini 2017./2018. provodi Udruga za promicanje kultura Kulturtreger u partnerstvu s Odsjekom za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uz potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske. Centar za dokumentiranje nezavisne kulture i sve aktivnosti u njemu udruga Kulturtreger od 2011. godine vodi u partnerstvu s udrugom Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva.