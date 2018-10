///Poziv na međunarodnu geoarheološku konferenciju

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju međunarodnoj znanstvenoj konferenciji pod nazivom ”5th Geoarchaeological Conference: Late Antiquity and Migration Period in the light of geoarchaeological records from the eastern Mediterranean, eastern Adriatic and adjacent regions‘‘ koja će se održati 23. i 24. listopada 2018. godine u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Filozofskog fakulteta, u organizaciji Institute of Archaeology, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Faculty of Geology, Warsaw University, Instituta za arheologiju u Zagrebu i Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta.

Nakon konferencije 24. listopada 2018. godine od 14.00 sati održat će se drugi sastanak Međunarodne fokusne skupine o kvartarnoj stratigrafiji sjeveroistočne Afrike (NAQS) koja djeluje u okviru INQUA komisije za stratigrafiju i kronologiju (INQUA-SACCOM), a koji je otvoren za javnost.

Program