Poziv na konferenciju “Centennial of the end of World War One: from the first global conflict to dialogue and reconciliation”

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu uz organizaciju Veleposlanstva Republike Francuske i još nekih veleposlanstava (Republika Austrija, Kanada, Savezna Republika Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Sjedinjene Američke Države, itd.) povodom obilježavanja stogodišnjice završetka Prvog svjetskog rata, organizira konferenciju “Centennial of the end of World War One: from the first global conflict to dialogue and reconciliation” koja će se održati u četvrtak, 8. studenoga 2018. godine od 12.30 do 14.00 sati u dvorani D7 Filozofskog fakulteta.

Konferencija će pružiti uvid u svečanosti koje će se održati 11. studenoga 2018. godine u Zagrebu i u godišnji skup Paris Peace Forum, koji Republika Francuska organizira povodom te obljetnice.

Nakon uvodne riječi dekanice Filozofskog fakulteta, prof. dr. sc. Vesne Vlahović Štetić konferenciju će predstaviti prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina, a zatim će riječ preuzeti prisutni veleposlanici.

Pozivaju se svi zainteresirani nastavnici i studenti da prisustvuju i aktivno sudjeluju u raspravama sa sudionicima konferencije.