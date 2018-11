///Poziv na predavanje Theodora Ittena i simpozij “Bioetika i aporije psihe”

U petak, 23. studenoga 2018. godine u 11 sati, u dvorani A101 Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će se predavanje mr. sc. Theodora Ittena (St. Gallen, Švicarska) pod naslovom “Ethics of Entertainment of Soul Making”. Predavanje, koje organizira Odsjek za filozofiju, povezano je s međunarodnim transdisciplinarnim simpozijem “Bioetika i aporije psihe” koji se održava u Zagrebu od 22. do 24. studenoga 2018. godine, u organizaciji Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku, Hrvatskog bioetičkog društva, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Sveučilišnog centra za integrativnu bioetiku Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskog filozofskog društva, udruge “Ludruga” i inicijative “Zoom na psihu”.

U predavanju “Ethics of Entertainment of Soul Making” Theodor Itten će se osvrnuti na zabrinjavajuće nisku razinu etičke refleksije u psihijatriji, ali i na upitno moralno djelovanje određenih predstavnika psihološke struke, čiji je djelokrug obilježen udaljavanjem od fenomena psihe i života. Navedeno će, između ostalog, argumentacijski potkrijepiti upućivanjem na činjenicu da se jednodimenzionalnim korištenjem termina ‘pacijent’ i ‘klijent’ navedene struke udaljavaju od pojma osobe, svodeći unesrećeno i pateće biće na broj, dijagnozu i robu namijenjenu stjecanju materijalne koristi te podložnu kontroli. Aktualnu situaciju Itten će analizirati s obzirom na historijske, kulturne i političke aspekte razvoja psihologije i psihijatrije.

Mr. sc. Theodor Itten švicarski je klinički psiholog, psihoanalitičar i filozof, dugogodišnji glavni urednik časopisa “International Journal of Psychotherapy” te učenik čuvenog psihoanalitičara i psihijatra Ronalda Davida Lainga i utjecajnog socijalnog antropologa Francisa Huxleyja. Itten je, među ostalim, autor i urednik djela “R. D. Laing: 50 Years Since ‘The Divided Self'”, “Rage: Managing an Explosive Emotion”, “Jähzorn: Psychotherapeutische Antworten auf ein unberechenbares Gefühl”, “Jack Lee Rosenberg: Celebrating a Master Psychotherapist” i “Schweigen: Von der Kunst der Stille zur befohlenen Ruhe”, u kojima integrira psihološke, psihijatrijske i psihoterapijske perspektive s filozofskim i sociološkim perspektivama vezanima uz mentalno zdravlje.

Program međunarodnog transdisciplinarnog simpozija “Bioetika i aporije psihe”, koji će se održavati u prostorima Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku (Ivana Lučića 1a) i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Ivana Lučića 3), može se pronaći ovdje.