Pozivaju se svi zainteresirani na predavanje profesora Nicolas Offenstadt sa Sveučilišta Pantheon Sorbonne pod nazivom “National decline or globalization of memory? The Great War in today societies at the time of the Centennial” koje će se održati u ponedjeljak, 3. prosinca 2018. godine u 10.00 sati u Vijećnici Filozofskog fakulteta. Predavanje će se održati na engleskom jeziku.