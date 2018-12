///COST akcije – dodatno financiranje dostupno do 30. 4. 2019.

Obavještava se da je postojećim COST akcijama odobreno dodatno financiranje do 30. travnja 2019. godine te se pozivaju istraživači, posebno post-doktorandi i doktorski studenti da iskoriste prilike za umrežavanje i znanstveno usavršavanje.

COST je skraćenica za European Cooperation in Science and Technology, organizacija koja financijski podupire projekte umrežavanja, znanstvenih usavršavanja i diseminacije. Dvaput godišnje su pozivi za predlaganje akcija/projekata koji traju četiri godine, no moguće je sudjelovati u određenim aktivnostima i ako niste partner.

Prema riječima direktora COST-a dr. Bruina omogućena su dodatna sredstva za tzv. STSM-ove (to jest, Short Term Scientific Missions = Kratke znanstvene misije, koje se trebaju dogovoriti s mogućim partnerima u zemljama-članicama COSTa bilo u svojstvu gosta, bilo u svojstvu domaćina) i za tzv. ITC Conference Grant applications. ITC znači “Inclusive Target Country”, a među te zemlje spada i Hrvatska. Zato naši mladi znanstvenici [Early Career Investigators (ECIs) and PhD Students] koji se prijave, imaju razmjerno veliku vjerojatnost da će dobiti financiranje, tj. “Grant”, za sudjelovanje na konferenciji.

Cijelo pismo dr. Bruina može se pročitati ovdje.

Popis postojećih COST akcija.

Više o COST akcijama.

Za dodatne informacije, slobodno se obratite na icaleta@ffzg.hr