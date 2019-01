Natječaj za Erasmus+ studijski boravak – PARTNERSKE ZEMLJE (Izrael, Rusija, Ukrajina)

Sveučilište u Zagrebu je raspisalo Natječaj za mobilnost studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 01.09.2019. do 31.03.2020.

University of Haifa (BA, MA, PhD) / Bar-Illan University (BA, MA, PhD) – IZRAEL

St. Petersburg University (BA, MA, PhD) / Lomonosov Moscow State University (MSU) (BA, MA, PhD) – RUSKA FEDERACIJA

Ivan Franko National University of Lviv (BA, MA) / Taras Shevchenko National University of Kyiv (BA, MA, PhD) – UKRAJINA

Natječaj i potrebni materijali dostupni su na mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu.

Krajnji rok za prijavu: 31. siječnja 2019.