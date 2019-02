Katedra za turkologiju Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku u ljetnom semestru akademske godine 2018./2019. nudi novi izborni kolegij preddiplomske razine na engleskom jeziku pod naslovom ”Art and architecture in Safavid, Mughal, and Ottoman empires in the early modern period”.

Više o kolegiju možete saznati ovdje, a održavat će se ponedjeljkom od 11.00 do 12.30 sati u dvorani A 217.