Poziv na predavanja prof. dr. sc. Ning Wanga

Uvaženi sveučilišni profesor Ning Wang sa Shanghai Jiao Tong University, Šangaj i Tsinghua University u Kini, član Academia Europaea će u okviru gostovanja na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održati dva predavanja:

• Contemporary Chinese Fiction in the Context of World Literature

utorak, 5. ožujka u 11:00 sati, dvorana D1

• Comparative Literature in China: Historical Retrospection and Contemporary Orientations

četvrtak, 7. ožujka u 11:00 sati, dvorana D1

Više o prof. dr. sc. Ning Wangu i predavanjima možete pogledati ovdje.

Pozivaju se svi na predavanja koja će se održati na engleskome jeziku.