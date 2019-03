Zagrebački ogranak Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku poziva na druge ovogodišnje Lingvističke razgovore koji će se održati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Filozofskoga fakulteta u Zagrebu u utorak 26. ožujka od 12.00 do 13.30 sati.

Izlaganje s temom ”Exploring the semantics of deixis. The case of Croatian pointing words” održat će prof. dr. sc. Maja Brala-Vukanović i izv. prof. dr. sc. Mihaela Matešić s Filozofskog fakulteta u Rijeci.

Pozivnica