Pozivaju se svi zainteresirani na završnu konferenciju HRZZ-ovog istraživačkog projekta ”Postimperijalni narativi u srednjoeuropskim književnostima moderne” pod naslovom ”Europa im Schatten des Ersten Weltkriegs” (”Europe in the Wake of World War I”) koja će se od 28. do 30. ožujka održati u Austrijskom kulturnom forumu i u Vijećnici Filozofskog fakulteta.

Plakat i programska knjižica dostupni su ovdje.