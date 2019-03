CEEPUS – natječaj za ljetnu školu u Krakowu

Otvoren je natječaj za ljetnu školu Romance Languages and Cultures in Past, in Present and in Future u okviru mreže FISH CEEPUS (Krakov, 24. travnja 2019. do 1. svibnja 2019.).

Tekst natječaja i prijavni obrazac dostupni su ovdje.

S obzirom da na vrlo kratak rok za prijavu u slučaju da do predviđenoga roka ne uspijete sakupiti svu potrebnu dokumentaciju, javite se odsječkim CEEPUS koordinatoricama: