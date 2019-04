Danubius Young Scientist Award 2019.

Objavljen je Natječaj za dodjelu nagrada najboljim mladim znanstvenicima iz područja Dunavske regije za 2019. godinu.

Dodijelit će se 14 nagrada, svaka u iznosu od 1.200 eura, za 14 mladih znanstvenika/ica – po 1 znanstvenik/ica iz svake zemlje koja je dio Dunavske regije. Međunarodni stručni žiri utvrdit će konačnu rang-listu svih pristiglih nominacija te će najviše rangirani kandidat iz svake zemlje biti predložen za dodjelu nagrade.

S obzirom na to da kandidate nominira matično Sveučilište, odsjeci/kandidati svoje prijedloge/prijave s cjelokupnom dokumentacijom šalju najkasnije do srijede 17. travnja do 14:00 sati e-poštom na: icaleta@ffzg.hr.

Natječajna dokumentacija sadrži:

maximum 2 pages summary of the scientific work (e.g. thesis, dissertation, journal article, scientific publication etc.) and its specific relevance for the Danube Region Curriculum Vitae including publication list of the candidate (max. 3 pages) Copy of the document related to the award of the highest academic title received

Dokumenti pod rednim brojevima 1. i 2. šalju se u jednom dokumentu u pdf formatu na engleskom jeziku dok se dokument pod rednim brojem 3. šalje posebno na jeziku na kojem je izdan.

U slučaju više prijava Povjerenstvo Filozofskoga fakulteta utvrdit će rang-listu prijedloga Fakulteta koja će biti proslijeđena Sveučilištu u Zagrebu.

Više informacija možete pogledati ovdje i ovdje.