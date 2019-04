ECML/CELV novi projektni ciklus – Program 2020. – 2023. – poziv za podnošenje prijedloga projekata

Europski centar za suvremene jezike Vijeća Europe (European centre for modern languages of the Council of Europe ECML/CELV) poziva stručnjake za jezično obrazovanje na suradnju u novome projektnom ciklusu.

Poziv za podnošenje prijedloga projekata otvoren je do 22. travnja 2019. godine.

Prijava pruža priliku za korištenje jedinstvene europske platforme za pregovaranje, komuniciranje i objavljivanje inovativnih ideja te za utjecanje na jezično obrazovanje u Europi.

Prioritetna područja ovog poziva za podnošenje prijedloga temelje se na potrebama država članica ECML-a. Ona odražavaju stajališta jezičnih stručnjaka i uzimaju u obzir razvoj događaja u Vijeću Europe i drugim europskim i međunarodnim organizacijama.

Neka od prioritetnih područja su:

Jezični stručnjaci kao nositelji promjena (kao što su procesi i strategije usmjereni na učenike);

Razmatranje vodećih resursa Vijeća Europe (kao što je Zajednički europski referentni okvir za jezike i njegov prateći opseg);

Učenje i podučavanje stranih jezika u središtu pozornosti (kao što su metodologije učenja stranih jezika za razvoj vještina);

Bi-plurilingualno obrazovanje za novo desetljeće (kao što su manjinski jezici);

Organiziranje jezičnog obrazovanja (kao što su uspješni prijelazi kroz obrazovne faze).

Prijaviti se možete kao voditelj projekta, ali i kao suradnik te vas, u tom slučaju, ECML povezuje s drugim nositeljima projekata i suradnika u timove.

Više informacija dostupno je ovdje.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.