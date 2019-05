Pozivaju se svi zainteresirani na otvorenje izložbe ”Via Dinarica – put koji prirodno povezuje” u organizaciji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Udruge Via Dinarica Croatia koja će se održati u ponedjeljak 6. svibnja s početkom u 11.00 sati u predvorju Knjižnice Fakulteta.

Više o putu Via Dinarica:

Najviše i najzanimljivije hrvatske planine pripadaju Dinarskom gorju. Dinarsko gorje je gorski sustav mlađih ulančanih planina nastalih alpskom orogenezom u jugoistočnoj Europi. To razvedeno planinsko gorje proteže se od Slovenije, pa preko Hrvatske, BiH, Crne Gore i Srbije do Kosova i Albanije.

Via Dinarica je put namijenjen planinarima, biciklistima i drugim izletnicima koji posjećuju Dinaride kao turisti, ali istodobno i platforma za razvoj i unaprjeđenje životnih i radnih uvjeta za ljude koji u Dinaridima žive. Jedan od temeljnih ciljeva projekta je, uz planinarske aktivnosti, promovirati lokalno gospodarstvo i time turistima približiti domaću hranu, smještaj, različite usluge i slično.

Put Via Dinarica sastoji se od tri osnovna smjera (koridora) – tri usporedne trase. Plava linija prati jadransku obalu povezujući primorski niz dinarskih planina, bijela linija obuhvaća visoke Dinaride, a zelena linija unutrašnje Dinaride. U Hrvatskoj Via Dinarica obilazi šest nacionalnih parkova (Risnjak, Sjeverni Velebit, Paklenica, Plitvička jezera, Krka, Mljet), četiri parka prirode (Učka, Velebit, Vransko jezero, Biokovo) i dva stroga prirodna rezervata (Bijele i Samarske stijene te Rožanski i Hajdučki kukovi na Velebitu).