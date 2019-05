Pozivaju se svi zainteresirani studenti na predavanje profesora Stefana Bianchinija ”New Nationalisms in the Global and Transnational Contexts. What challenges for Europe?” koje će se održati u srijedu 15. svibnja u 9.30 sati u dvorani A001.

Stefano Bianchini je profesor povijesti i politike Istočne Europe Odsjeka za političke i društvene znanosti Sveučilišta u Bologni, Campus Forli, Italija.