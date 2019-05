Na mrežnoj stranci Obzor 2020. (ovdje) objavljene su prezentacije s informativnog dana MSCA IF i COFUND mogućnosti vezane za pravila Individualnih stipendija te mogućnostima postdoc usavršavanja putem COFUND-a. Prezentacije dr. sc. Maltar Strmečki te dr.sc. Davida Blaževića možete pogledati ovdje i ovdje.

Ako ste zainteresirani za prijavu Individualne stipendije, Vodič za prijavitelje dostupan je ovdje. Također, ako već imate projektnu ideju te organizaciju putem koje želite prijaviti Individualnu stipendiju, sredinom lipnja Agencija za mobilnost i programe EU organizira radionicu za pisanje IF projektnih prijedloga. Poziv za radionicu će biti pravovremeno poslan.

U slučaju da još nemate organizaciju domaćina, a zainteresirani ste za prijavu IF, savjetujemo da posjetite:

• EURAXESS Jobs and Funding portal – Hosting offers

• Net4Mobility+ projekt – Expression of Interest (EOI)

• Funding & tender opportunities portal – službene stranice natječaja

Još jednom skrećemo pozornost na „No limits Pipers tool“ koji je namijenjen istraživačima kako bi napravili samoprocjenu profesionalnih i osobnih vještina. Ujedno alat ima bazu korisnih savjeta te poveznica vezanih uz daljnje usavršavanje vještina, definiranje motivacije, profesionalnog razvoja te karijernih opcija. U okviru alata dostupna je mogućnost povratne informacije, svaka Vaša povratna informacija je dobrodošla!

Za sva daljnja pitanja slobodno se obratite kolegici Sandri Vidović, nacionalna osoba za kontakt za Marie Sklodowska Curie akcije na sandra.vidovic@mobilnost.hr