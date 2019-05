Katedra za Staru povijest Odsjeka za povijest poziva na predavanje Lukasza Byrskog, doktoranda s Jagelonskog sveučilišta u Krakovu koji je ovdje na Fakultetu u okviru bilateralne razmjene.

Naziv predavanja je “Venturing into Unknown: Realm of Dead and Afterlife in the Beliefs of Ancient Etruscans and the Maya People” i održat će se u petak 24.svibnja u 12.30 sati u dvorani 201.