Pozivaju se svi zainteresirani na predavanje ”Pastoral decomposition through Theocritean allusion in Vergil, Eclogues 8 and 9″ koje će održati dr. Tristan E. Franklinos, klasični filolog s Oxforda (Trinity College, Oriel College) u četvrtak 30. svibnja od 14.45 sati u dvorani A208.