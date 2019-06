U sklopu doktorskog studija Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu u petak 14. lipnja u 11.00 sati u dvorani A309 gostovat će kolege s međunarodnog projekta NEPOSTRANS – Negotiating post-imperial transitions: from remobilization to nation-state consolidation. A comparative study of local and regional transition in post-Habsburg East and Central Europe i predstaviti projekt i svoja istraživanja.

Projekt financira Europsko istraživačko vijeće (European Research Council, ERC). Voditelj projekta je dr. sc. Gábor Egry, ravnatelj Instituta za političku povijest u Budimpešti.

Više o projektu na: http://polhist.hu/nepostrans-negotiating-post-imperial-transitions/

Predstavljanje je otvoreno svim zainteresiranima.