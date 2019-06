Belgorod National Research University, Russian Federation, Bremen University, Germany, International Academic Center of Neighborhood & Identity Studies i Belgorod’ Branch Office of Byzantine Club organiziraju radionicu Sociocultural Upgrading of Identity in Transitional Epochs koja će se održati 11. i 12. listopada 2019. na Faculty of History and Philology, Belgorod National Research University (Russian Federation)

Prijave se šalju do 30. lipnja 2019.

Više informacija možete potražiti ovdje te na e-mail adresi litovchenko@bsu.edu.ru i telefonskom broju +79103644211