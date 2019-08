Radovi na migraciji podataka i nadogradnji sustava učenja na daljinu Omega odvit će se u razdoblju od 20. kolovoza do 30. rujna 2019. Neki od tih radova bit će manjeg intenziteta i trajanja i uslijed njih će sustav biti kratkotrajno nedostupan ili donekle usporen (u trajanju od 30 minuta do 2-3 sata). Radovi većeg intenziteta bit će najavljeni u dva navrata: 14 dana prije početka i 7 dana prije početka (putem e-pošte, na web stranici Fakulteta, putem internog sustava obavijesti na sustavu Omega i na Facebook stranici sustava Omega). Za vrijeme radova većeg intenziteta sustav neće biti dostupan u razdobljima od 24 do 48 sati.

Jednako tako, nastavnici će iza 19. kolovoza 2019. dobiti e-poštom upit o tome koje od e-kolegija i dalje žele zadržati na sustavu (jer postoji određeni broj e-kolegija iz prethodnih akademskih godina koje je potrebno ukloniti), te će trebati za one e-kolegije koji će se nastaviti izvoditi upisati točne nazive i ISVU šifre.

Korisnički računi studenata kojima nije pristupljeno u zadnje 2 godine bit će arhivirani i obrisani.