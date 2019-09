Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske organizira četvrtu po redu godišnju konferenciju pod nazivom Science on the ‘Edge’: Perspectives for the Future.

Službena večera u sklopu konferencije održat će se 12. rujna s početkom u 19.00 sati u Staroslavenskom institutu u Zagrebu (Demetrova 11, Zagreb) dok će se formalni dio konferencije održati 13. rujna u prostorijama Matice hrvatske (Ul. Matice hrvatske 2, Zagreb).

Cilj konferencije je stvoriti platformu za otvoreni dijalog o sljedećim temama: položaju i vidljivosti žena u znanosti, ulozi društveno-humanističkih znanosti u svijetlu nove industrije 4.0 i naglaska na STEM zanimanja, suradnju industrije i akademskog sektora te vidljivosti znanosti, znanstvenica i znanstvenika u društvu. Također, konferencija će predstaviti rad i hrvatske istraživačice i istraživače unutar MCAA Croatian Chaptera. Konferencija je podijeljena na pet panela, a u sklopu kojih će pozvani govornici raspravljati o prethodno navedenim temama. Nadalje, između panela će biti kratka predstavljanja „dobrih praksi“ i projekata. Govornici na panelima su hrvatski i inozemni stručnjaci te predstavnici Europske komisije.

Preliminarni program predmetne konferencije.

Službeni jezik konferencije je engleski.

Svoje sudjelovanje potrebno je potvrditi popunjavanjem prijavnog obrasca.