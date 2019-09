18. kongres Međunarodnog društva za istraživanje priča (ISFNR-a) s temom: Encountering Emotions in Folk Narrative and Folk Life održat će se od 21. do 26. lipnja 2020. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu u organizaciji Instituta za etnologiju i folkloristiku i Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Katedre za hrvatsku usmenu književnost Odsjeka za kroatistiku i Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju).

Rok za online prijave je: 14. listopada 2019.godine.