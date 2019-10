Katedra za hungarologiju u suradnji s Odsjekom za anglistiku poziva sve zainteresirane nastavnike i studente na gostujuće predavanje mađarskoga lingvista prof. Adama Nádasdyja pod naslovom ”My uncle, the war made him rich: Dislocation, Extraposition and Topicalization”.

Predavanje će se održati na engleskom jeziku u srijedu 16. listopada u 9.30 sati u dvorani DI.

Sažetak predavanja:

Dislocation, Extraposition and Topicalization are types of Discontinuity phenomena in syntax, causing the “canonical” word order of a clause to be rearranged, often for pragmatic-communicative purposes like focussing. They are quite frequent in the languages of the world, but English, being a strictly configurational language, is largely reluctant to employ these movements. The lecture will look at how the three types appear in English, exploring their limitations and possibilities. Examples are: Dislocation: My uncle, the war made him rich; Extraposition: It appears that the road is blocked; Topicalization: This stuff I refuse to drink.

A sub-type of Topicalization is Wh-Fronting (Who did James interview?), radically different in Present English from Who interviewed James?, where nothing is fronted. A further type of discontinuity, Scrambling, does not exist in English, but is normal in German, Latin, Hungarian and other non-configurational languages. (German Kaufen werden wir das nicht.); learners of English often err by assuming that English can be scrambled (*When sent you the letter the bank?)

O predavaču:

Adam Nádasdy ugledni je mađarski lingvist, prevoditelj i pjesnik te profesor emeritus Odsjeka za engleski jezik Sveučilišta Eötvös Loránd u Budimpešti. Uža područja njegova rada obuhvaćaju post-generativnu fonološku teoriju, morfofonologiju, povijesnu lingvistiku engleskoga i drugih germanskih jezika, varijetete engleskoga te jidišku filologiju.

Na mađarski je preveo osam Shakespeareovih djela, a 2016. godine objavljen je i njegov prijevod na mađarski Danteove Božanstvene komedije. Neumorno radi na promicanju lingvistike sudjelujući u radijskim i televizijskim emisijama te pišući kolumnu u časopisu Magyar Narancs.