U okviru predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU, Sveučilište u Rijeci, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, organizira konferenciju „The Role of Cultural Heritage in Socio-Economic Development and Preservation of Democratic Values – HERItage”. Konferencija se financira sredstvima Europske unije iz programa „Obzor 2020.: Europa u promjenjivom svijetu – uključiva, inovativna i promišljena društva”. Teme konferencije relevantne su i za grad Rijeku, Europsku prijestolnicu kulture 2020.

