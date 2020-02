Kao uvod u u HERItage konferenciju ”The Role of Cultural Heritage in Socio-Economic Development and Preservation of Democratic Values – HERItage” koja se održava u Opatiji od 11. – 13. ožujka 2020. godine organizira se radionica ”H2020 Marie Skłodowska-Curie actions workshop for young researchers in cultural heritage” prije službenog otvorenja konferencije dana 11. ožujka od 9 do 12 sati. Ciljna skupina radionice su doktorandi i mladi istraživači iz područja vezanih za kulturnu baštinu.

Na radionici će biti predstavljene mogućnosti razvoja karijere za mlade istraživače u sklopu Marie Skłodowska-Curie akcija te teme važne za ciljnu skupinu s naglaskom na kulturnu baštinu u programu Obzor 2020. Radionica je i prilika za razmjenu iskustva sudionika te diskusije s govornicima.

Sudjelovanje na radionici je besplatno, uz prethodnu prijavu na http://heritage.uniri.hr/workshop/

Pozivaju se svi zainteresirani da se prijave za sudjelovanje na samoj HERItage konferenciji http://heritage.uniri.hr/ koju organizira Sveučilište u Rijeci u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Europskom komisijom u okviru predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU.

Trodnevna HERItage konferencija fokusirat će se na istraživanje i inovacije http://heritage.uniri.hr/conference/ u području društvenih i humanističkih znanosti, s posebnim osvrtom na domenu kulturne baštine, uključujući ulogu digitalizacije i važnosti obrazovanja u očuvanju i razvoju kulturne baštine.

Potvrđeni plenarni govornici konferencije su Étienne Balibar, Danica Kragić Jensfelt i Carlo Blasi, dok će program konferencije uključivati i velik broj međunarodno priznatih panelista i govornika, široki spektar plenarnih tematskih panela, sesija te poster i video prezentacije. Konačan program konferenciji uskoro će biti dostupan na http://heritage.uniri.hr/program/

Nemojte propustiti ovu izvrsnu priliku da sudjelujete na konferenciji na kojoj će prisustvovati i predstavnici Europske komisije, dužnosnici i donositelji politika, znanstvenici i stručnjaci u ključnim temama konferencije te ostali relevantni sudionici. Rok za prijavu sudjelovanja na konferenciji (bez radova) je do 29. veljače, a registrirati se možete na http://heritage.uniri.hr/application/

Ukoliko želite sudjelovati i na konferenciji i na radionici za doktorande, potrebno je odvojeno prijaviti za svako od ovih događanja.