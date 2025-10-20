Temeljem uspješne suradnje s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Ljubljani objavljujen je Poziv za razmjenu nastavnika između Filozofskoga fakulteta u Zagrebu i Filozofskoga fakulteta u Ljubljani.

Nastavljamo uspješnu suradnju i razmjenu nastavnika s ciljem jačanja međuinstitucionalnih veza dvaju srodnih fakulteta kroz nastavu na preddiplomskoj i diplomskoj razini.

Sporazumom o razmjeni nastavnika nastavnici našega Fakulteta dobivaju mogućnost održavanja nastave i podučavanja na drugim sveučilištima, a naši studenti iskustvo prisustvovanja nastavi inozemnih predavača.

Razmjena se odvija kroz izvođenje postojećih kolegija ili prijavom novih izbornih kolegija (kolegiji se prijavljuju sukladno standardnoj proceduri koja se provodi na svakom od fakulteta).

Predviđeno je da se kolegiji izvode na jeziku na kojemu se izvodi studijski program ili na engleskom jeziku. Nastava bi se odvijala u tri do četiri termina za održavanje nastave te u obliku intenzivne turnus nastave (u bloku), a dio nastave (do 20%) moguće je održati i online kroz sustav za e-učenje.

Ustanova domaćin osigurava smještaj gosta nastavnika, a putne troškove financira strana koja šalje nastavnika. Nastavnici uključeni u razmjenu nemaju pravo na dodatne honorare.