Izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar (Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju) nagrađena je Priznanjem i poveljom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (Zavod za zaštitu kulturne baštine Slovenije) za sudjelovanje u organizaciji međunarodnog simpozija etnologa konzervatora, za njegovu međunarodnu promociju, i za doprinos dugogodišnjoj stručnoj suradnji konzervatora Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije.

Priznanje i povelja dodijeljeni su u Sloveniji, u Mariboru, dana 8. listopada 2025., godine na svečanom otvorenju XI. međunarodnog simpozija etnologa konzervatora s temom „Izzivi varstva kulturne dediščine v luči Farske konvencije“ („Izazovi očuvanja kulturne baštine u svjetlu Faro konvencije”), koji je organiziran u spomen na etnologa konzervatora Dušana Strgara (1959.-2024.). Riječ je o interdisciplinarnom stručnom skupu konzervatora i drugih stručnjaka, istraživača i praktičara u području zaštite i očuvanja kulturne baštine koji se kontinuirano održavaju od 2000. godine. Kontinuitet i broj sudionika predavača iz pet zemalja, kao i raznolikost tema o kojima se raspravlja, svrstavaju ovaj simpozij među najvažnije stručne konzervatorske skupove na sučelju srednje i jugoistočne Europe.

Priznanje i povelju uručili su Jernej Hudolin, generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije i Svjetlana Kurelac, voditeljica Obnočne enote Maribor, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.