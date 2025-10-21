Grad Zagreb raspisao je natječaje za dodjelu Stipendija Grada Zagreba studentima koji su prvi put upisali prvu godinu studija za ak. god. 2025./2026.

Stipendije Grada Zagreba za deficitarna zanimanja studentima koji su prvi put upisali prvu godinu studija za akademsku godinu 2025./2026.

Stipendije Grada Zagreba za studente na temelju socioekonomskog statusa koji su prvi put upisali prvu godinu studija za akademsku godinu 2025./2026.

Stipendije Grada Zagreba za studente s invaliditetom koji su prvi put upisali prvu godinu studija za akademsku godinu 2025./2026.

Stipendije Grada Zagreba za pripadnike romske nacionalne manjine studentima koji su prvi put upisali prvu godinu studija za akademsku godinu 2025./2026.

Stipendije Grada Zagreba za izvrsnost studentima ​koji su prvi put upisali prvu godinu studija za akademsku godinu 2025./2026.

Prijave na Natječaj podnose se do 31. listopada 2025. u 15 sati putem aplikacije eStipendije.