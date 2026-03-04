Povjerenstvo za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu utvrdilo je privremene rang liste dobitnika stipendija redovitim studentima sveučilišnih prijediplomskih, sveučilišnih integriranih prijediplomskih i diplomskih, sveučilišnih diplomskih te stručnih prijediplomskih i stručnih diplomskih studija za ak. god. 2025./2026.

Kandidati koji nisu ostvarili pravo na stipendiju mogu u roku tri dana, zaključno s 6. ožujka 2026. do 23:59, podnijeti Povjerenstvu pisani obrazloženi prigovor elektroničkim putem na adresu: stipendije@unizg.hr. Prigovore mogu podnositi isključivo kandidati osobno.