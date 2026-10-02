Već tradicionalno, početkom nove akademske godine Filozofski fakultet organizira Orijentacijski dan za brucošice i brucoše, studente prve godine diplomskih studija te strane studente koji prvi put dolaze na studij na Filozofski fakultet.

Tijekom Orijentacijskog dana studenti su imali priliku upoznati članove Uprave Fakulteta, pročelnice i pročelnike odsjeka te predstavnike ključnih fakultetskih službi i centara koji im pružaju podršku tijekom studiranja. Upoznali su i nastavnike, kao i studentske udruge i klubove, koji će biti važan dio njihovog studentskog života.

Na informativnim štandovima mogli su saznati više o studijima koje su upisali, svojim pravima i obvezama, dobiti korisne savjete za uspješno studiranje te se upoznati s brojnim mogućnostima i prilikama koje im Filozofski fakultet nudi tijekom studija.

Hvala svima koji su sudjelovali u Orijentacijskom danu i svojim prisustvom, entuzijazmom i dobrom energijom pridonijeli lijepom početku nove akademske godine!

Drage brucošice i brucoši, želimo vam toplu dobrodošlicu na Filozofski fakultet, uspješan početak studija i mnogo lijepih iskustava tijekom akademske godine 2026./2027.!