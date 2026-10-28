Orijentacijski dan za doktorande Filozofskoga fakulteta u Zagrebu održan je u petak 23. listopada 2026. Novoupisane doktorande pozdravili su dekan prof. dr. sc. Domagoj Tončinić i prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju izv. prof. dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić te voditelji, zamjenici voditelja i tajnici doktorskih studija koji su studentima poželjeli dobrodošlicu i uspjeh u provedbi doktorskog istraživanja.

Nakon pozdravnih riječi uslijedile su tri prezentacije s nizom korisnih informacija o studiranju na doktorskim studijima Filozofskoga fakulteta. Voditelj Odjela za doktorske i specijalističke studije Marko Hum upoznao je studente s ključnim koracima i procedurama koje će obilježiti njihov prolazak kroz doktorski studij te obvezama koje će trebati ispuniti do predaje doktorskog rada. O dijapazonu mogućnosti u okviru međunarodnih programa mobilnosti i međunarodnim dvojnim doktoratima znanosti govorila je voditeljica Službe za međunarodnu suradnju Tamara Šveljo, a o upotrebi resursa fakultetske Knjižnice te modalitetima objave znanstvenih radova Ive Melinščak Zlodi iz Knjižnice.

Orijentacijski dan osmišljen je za doktorande s ciljem njihova upućivanja u različite aspekte doktorskog studija te brojne mogućnosti koje su im na raspolaganju tijekom provedbe doktorskog istraživanja i uključivanja u znanstvenu i akademsku zajednicu.