Katedra za bohemistiku poziva zainteresirano nastavno osoblje na sudjelovanje u Erasmus+ kombiniranom intenzivnom programu pod nazivom „Czech-in to Literary Culture V: Representation of Prominent National (Czech) Figures and Historical Events in Foreign Literatures“, u čijoj provedbi osim Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjeluju Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (koordinator), Uniwersytet Śląski w Katowicach, Univerzita degli studi di Udine i Uniwersytet Jagelloński w Krakowie. Sudjelovanje podrazumijeva izvođenje 8 sati nastave po sudioniku (na češkom jeziku).

Program se sastoji od online i fizičkog dijela. Online dio uključuje jednu radionicu, dok će se fizički dio realizirati u Krakovu, Republika Poljska, u periodu 15.-20. 3. 2027. Program fizičke mobilnosti uključuje ciklus predavanja, radionice te popratni program.

Uvjet za sudjelovanje je aktivno poznavanje češkog i engleskog jezika te znanstvena i stručna upućenost u temu programa, a prednost prilikom odabira kandidata daje se nastavniku/ici koji/a je nositelj suradnje navedenog BIP programa.

Molbe je potrebno dostaviti u tajništvo Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti. Natječaj je otvoren pet dana od objavljivanja na web stranicama.

O pristiglim prijavama odlučivat će tročlano Povjerenstvo u sastavu doc. dr. sc. Miroslav Hrdlička (predsjednik), Slavomira Ribarova, viša lektorica i Alen Novosad, viši lektor.

Mole se kandidati da se detaljno upoznaju s Natječajem Sveučilišta i popratnom dokumentacijom.