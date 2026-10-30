Pozivamo vas da nam se pridružite na Danu Indije, događanju posvećenom bogatoj indijskoj kulturi, jeziku i tradiciji, koje će se održati u četvrtak, 5. studenoga 2026., na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Posjetitelje očekuje raznovrstan program koji uključuje radionice tradicionalnog ukrašavanja uzorcima rangoli i mehndi, projekcije bollywoodskih filmova, indijski ples, interaktivnu raspravu, predavanje i druge sadržaje koji pružaju priliku za upoznavanje indijske kulture i tradicije.

10.00 – 12.00 Izrada dekoracija rangoli i radionica mehndi (Aula)

11.00 – 12.00 Rasprava o Sporazuma o slobodnoj trgovini između Indije i EU (Mala Aula)

12.00 – 13.00 Paint & Chai. Slikarska radionica organizirana u suradnji s Akademijom likovnih umjetnosti (Lobby između Vijećnice i D7)

14.00 – 18.30 Projekcija bollywoodskih filmova (Mala Aula)

16.00 – 18.00 Radionica bollywoodskoga plesa (Vijećnica FFZG)

18.00 – 19.00 Proslava Dana hindskoga jezika (Vijećnica FFZG)

19.00 – 20.00 Druženje uz indijske specijalitete

Prijave: Molimo zainteresirane za radionice da ispune Google obrazac putem sljedeće poveznice.