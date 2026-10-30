S veseljem i ponosom javljamo kako je prof. dr. sc. Zrinki Stričević Kovačević s Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti u petak 23. listopada 2026. u Ministarstvu kulture Slovačke Republike u Bratislavi svečano dodijeljena nagrada za “cjeloživotni doprinos u području slovačke kulture”, a koju joj je uručila potpredsjednica slovačke vlade i ministrica kulture Slovačke Republike.