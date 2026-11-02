Film Odiseja Christophera Nolana izazvao je velik interes javnosti te brojne diskusije o “ispravnom” adaptiranju Homera. Također se analizirao u kontekstu kulturnih ratova, pri čemu je istovremeno ispao i woke i konzervativan. Na našoj tribini imate priliku čuti kako na film gledaju stručnjaci iz više područja humanistike koja se bave filmom, Homerom i njegovim dobom.

U utorak, 10. studenoga 2026. u 18:30 sati u dvorani A018 Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, o Nolanovoj Odiseji razgovarat će prof. dr. Tomislav Brlek s Odsjeka za komparativnu književnost, dr. Filip Budić s Odsjeka za povijest, prof. dr. Ivan Ćurković s Muzičke akademije i prof. dr. Petra Matović s Odsjeka za klasičnu filologiju. Razgovor moderira doc. dr. Ana Pavlović s Odsjeka za arheologiju.

Pridružite nam se!

Tribina se održava u sklopu projekta MITODRAZ – „Grčki mit i njegovi odrazi na Jadranu”, koji financira Europska unija – NextGenerationEU.