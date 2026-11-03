Pozivamo vas na znanstveno-stručni skup

„Francuski jezik u predškolskoj dobi: od iskustava do novih mogućnosti“

koji će se održati

u četvrtak 5. studenoga 2026. s početkom u 9:30 u Vijećnici Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Skup je rezultat suradnje Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te je jedna od razvojnih aktivnosti Filozofskoga fakulteta. Program skupa je na poveznici.

Sudionici skupa izlagat će o statusu francuskoga jezika u obrazovnome sustavu i u predškolskoj dobi te će se razmijeniti znanstvena i stručna iskustva, dati inicijativa za jačanje njegove prisutnosti u predškolskim ustanovama. Poseban naglasak bit će na suradnji akademske zajednice i predškolskih ustanova te mogućnostima stručnoga osposobljavanja odgojitelja za vrlo rano usvajanje francuskoga jezika i senzibilizaciju djece za francuski jezik i frankofone kulture.

Veselimo se vašem sudjelovanju, razmjeni ideja i raspravi o novim mogućnostima za francuski jezik u odgojno-obrazovnome sustavu.