Pozivamo vas na otvorenje međunarodnog znanstvenog skupa i izložbe Senj između povijesti i književnosti: Čuvaj se senjske ruke Augusta Šenoe koji će se održati 24. i 25. studenoga 2026. s početkom u 10 sati u Vijećnici Filozofskog fakulteta.

Izložba će biti otvorena u Auli ispred Knjižnice od 24. studenoga do 12. prosinca 2026.

Znanstveni skup organiziran je povodom 150. obljetnice prvog knjižnog izdanja Čuvaj se senjske ruke (1876. – 2026.) koje slovi kao jedno od ključnih ostvarenja hrvatskog povijesnog romana i snažan tekst u oblikovanju književne, kulturne i povijesne predodžbe Senja i senjskih uskoka.

Cilj znanstvenog skupa je interdisciplinarno propitivanje odnosa povijesne stvarnosti i književne konstrukcije Senja, analiza Šenoine poetike romana te recepcija i reinterpretacija djela u različitim kontekstima. Izložba će ukazati na značaj djela Čuvaj se senjske ruke u svim njegovim prijevodima, izdanjima, preradbama i slično.

Skup je nastao suradnjom Filozofskog fakulteta, Knjižnice Filozofskog fakulteta i Senjskog muzejskog društva.

Program događanja u nastavku.