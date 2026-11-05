U srijedu, 4. studenoga 2026., na Filozofskom fakultetu održan je susret s profesorom Joohanom Ryooom s Graduate School of International Studies, Department of Global Strategy and Intelligence, Hanyang University iz Republike Koreje.

S profesorom Ryooom sastala se doc. dr. sc. Ivana Gubić s Odsjeka za azijske studije. Razgovaralo se o mogućnostima razvoja suradnje između Filozofskog fakulteta i Hanyang University, s posebnim naglaskom na primjenu umjetne inteligencije u obrazovanju.

Na Filozofskome fakultetu se korejski jezik i sadržaji povezani s Korejom izvode kroz izborne kolegije, među kojima su Korejski jezik 1 i Korejski jezik 2, u okviru Odsjeka za azijske studije.