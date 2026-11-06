DAN PROJEKATA FILOZOFSKOG FAKULTETA U ZAGREBU
S veseljem vas pozivamo na Dan projekata koji će se održati u srijedu 11.11. 2026. u Vijećnici Filozofskog fakulteta s početkom u 11:00 sati.
Na događanju će biti predstavljeni projekti Filozofskog fakulteta.
Na Danu ćete imati priliku:
- vidjeti zanimljive prezentacije o uspješnim projektima s našeg Fakulteta
- umrežiti se s kolegama te učiti na njihovu primjeru.
Cilj je ovog događaja potaknuti aktivno sudjelovanje i razmjenu ideja među svim zainteresiranima, posebice onima koji možda nisu imali priliku razmotriti sudjelovanje u projektima.
Radujemo se vašem dolasku!
Program događanja dostupan je u nastavku.