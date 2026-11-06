Uskoro započinje prva generacija programa Studentskog inkubatora Filozofskog fakulteta – „Poduzetni Filozofski“! Riječ je o prvom studentskom inkubatoru koji je u potpunosti prilagođen specifičnostima društveno-humanističkih znanosti.

Imate ideju kojom želite pokrenuti vlastiti poduhvat, obogatiti kulturnu scenu ili riješiti važan društveni problem? Ovaj program pružit će vam sveobuhvatnu mentorsku, edukacijsku, prostornu i financijsku podršku (u ukupnoj vrijednosti od oko 5.000 eura po timu) kako biste svoju zamisao razvili do razine prototipa ili minimalno održivog rješenja.

Kako se pripremiti za službeni poziv?

Okupite tim: Poziv je namijenjen timovima od 3 do 6 studenata. Većinu moraju činiti studenti FFZG-a, a manji dio mogu biti kolege s drugih fakulteta.

Poziv je namijenjen timovima od 3 do 6 studenata. Većinu moraju činiti studenti FFZG-a, a manji dio mogu biti kolege s drugih fakulteta. Razmislite o kategorijama: Traže se ideje u ranoj fazi unutar područja Poslovnih, Kulturnih ili Društvenih inovacija (kategorije se mogu i ispreplitati!).

Službeni javni poziv s poveznicom na prijavni obrazac bit će objavljen uskoro. Počnite s razradom ideja i okupljanjem tima već danas!

📧 Za upite: poduzetni.filozofski@ffzg.unizg.hr