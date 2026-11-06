Uskoro započinje prva generacija programa Studentskog inkubatora Filozofskog fakulteta – „Poduzetni Filozofski“! Riječ je o prvom studentskom inkubatoru koji je u potpunosti prilagođen specifičnostima društveno-humanističkih znanosti.
Imate ideju kojom želite pokrenuti vlastiti poduhvat, obogatiti kulturnu scenu ili riješiti važan društveni problem? Ovaj program pružit će vam sveobuhvatnu mentorsku, edukacijsku, prostornu i financijsku podršku (u ukupnoj vrijednosti od oko 5.000 eura po timu) kako biste svoju zamisao razvili do razine prototipa ili minimalno održivog rješenja.
Kako se pripremiti za službeni poziv?
- Okupite tim: Poziv je namijenjen timovima od 3 do 6 studenata. Većinu moraju činiti studenti FFZG-a, a manji dio mogu biti kolege s drugih fakulteta.
- Razmislite o kategorijama: Traže se ideje u ranoj fazi unutar područja Poslovnih, Kulturnih ili Društvenih inovacija (kategorije se mogu i ispreplitati!).
Službeni javni poziv s poveznicom na prijavni obrazac bit će objavljen uskoro. Počnite s razradom ideja i okupljanjem tima već danas!
📧 Za upite: poduzetni.filozofski@ffzg.unizg.hr