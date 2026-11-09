Na Filozofskom fakultetu 5. studenoga 2026. održan je Dan Indije, koji je kroz raznovrstan cjelodnevni program približio studentima, djelatnicima i gostima bogatstvo indijske kulture, jezika i tradicije.

Posjetitelji su se mogli okušati u izradi tradicionalnih rangoli dekoracija i umjetnosti mehndi, sudjelovati u raspravi o Sporazumu o slobodnoj trgovini između Indije i Europske unije. U sklopu programa održana je i slikarska radionica Paint & Chai, organizirana u suradnji s Akademijom likovnih umjetnosti, dok je poslijepodnevni dio programa bio posvećen projekcijama bollywoodskih filmova te radionici bollywoodskoga plesa.

Posebno mjesto u programu zauzela je proslava Dana hindskoga jezika. Dan je završen neformalnim druženjem i kušanjem indijskih specijaliteta.