Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu otvara Javni poziv za prijavu u prvu generaciju studentskog inkubatora „Poduzetni Filozofski“. Program nudi sveobuhvatnu mentorsku, edukacijsku, prostornu i financijsku podršku za razvoj studentskih ideja od početnog koncepta do razine dokaza koncepta (PoC) ili minimalno održivog rješenja (MVP).

Tko se može prijaviti?

Na poziv se prijavljuju studentski timovi od 3 do 6 članova s aktivnim statusom studenta (preddiplomski, diplomski, integrirani ili doktorski studij). Većinu članova tima moraju činiti studenti FFZG-a, dok dio (manje od polovine) mogu biti studenti drugih visokih učilišta iz europskog obrazovnog prostora. Prijavljuje se ideja u ranoj fazi razvoja koja rješava jasan problem.

Programske kategorije (mogu se preklapati):

Poslovne inovacije: klasični poduzetnički poduhvati, startup projekti, novi proizvodi/usluge s potencijalom komercijalizacije.

klasični poduzetnički poduhvati, startup projekti, novi proizvodi/usluge s potencijalom komercijalizacije. Kulturne inovacije: rješavanje problema dostupnosti kulturnih sadržaja, novi kulturno-umjetnički formati i prakse.

rješavanje problema dostupnosti kulturnih sadržaja, novi kulturno-umjetnički formati i prakse. Društvene inovacije: pronalaženje mehanizama za dugoročno rješavanje problema specifičnih društvenih skupina i zajednice.

Što program nudi?

Edukaciju: 4-6 poludnevnih radionica (Design Thinking, vođenje projekata, pitching…) i specifični tematski moduli.

4-6 poludnevnih radionica (Design Thinking, vođenje projekata, pitching…) i specifični tematski moduli. Mentorstvo: 6 mjeseci intenzivne podrške iskusnih stručnjaka iz biznisa, kulture i civilnog sektora.

6 mjeseci intenzivne podrške iskusnih stručnjaka iz biznisa, kulture i civilnog sektora. Financijsku podršku: pokrivanje izravnih troškova testiranja, izrade prototipa i razvoja pilota.

pokrivanje izravnih troškova testiranja, izrade prototipa i razvoja pilota. Infrastrukturu i ECTS: pristup radnom prostoru te službenu potvrdu o kompetencijama s procjenom ECTS bodova.

pristup radnom prostoru te službenu potvrdu o kompetencijama s procjenom ECTS bodova. Ukupna vrijednost podrške iznosi oko 5.000 eura po timu.

Selekcija i rokovi:

Panel sastavljen od nastavnika FFZG-a i vanjskih stručnjaka odabrat će do 9 timova. Kriteriji uključuju jasnoću problema, inovativnost, motivaciju tima i izvedivost unutar 6 mjeseci (trajanje programa).