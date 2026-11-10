Potaknut društvenim okolnostima i velikom potrebom za nastavnicima hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika, Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pokrenuo je u okviru ponude cjeloživotnog obrazovanja Fakulteta program stručnog usavršavanja za nastavnike filoloških studija s fokusom na poučavanje hrvatskoga na početnoj razini. Riječ je o prvom takvom programu u Republici Hrvatskoj.

Nastava počinje 28. studenoga 2026. i održavat će se četiri uzastopne subote. Na program se možete prijaviti putem prijavnog obrasca ili priloženog QR koda. Prijave će biti otvorene do popunjenosti raspoloživih mjesta, najkasnije do 15. studenoga 2026.

Raspored održavanja nastave i više informacija o programu, uključujući broj nastavnih sati, ECTS bodove, uvjete pristupa i cijenu pohađanja programa, dostupni su na stranicama Programa cjeloživotnog obrazovanja Filozofskog fakulteta i www.croaticum.ffzg.unizg.hr.

Za sve upite vezane uz program možete se javiti na czo@ffzg.hr.

Napomena: Program će se izvoditi pod uvjetom da se prijavi dovoljan broj polaznika.