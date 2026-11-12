Dana 11. studenoga 2026. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu održan je Dan projekata, na kojem su predstavljeni istraživački i razvojni projekti u kojima sudjeluju djelatnici i istraživači Filozofskog fakulteta. Događanje je otvorila prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju, izv. prof. dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić, nakon čega su uslijedila predstavljanja projekata i njihovih ciljeva, aktivnosti i očekivanih rezultata.

U prvom bloku predstavljeni su projekti financirani sredstvima Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), koji obuhvaćaju širok raspon istraživačkih tema iz područja humanističkih i društvenih znanosti. Predstavljeni su projekti usmjereni na istraživanje dokumentarne književnosti u Europi nakon 1989. godine, etičke i političke perspektive suosjećanja u javnom životu, jezično variranje u hrvatskoj knjizi ranoga novog vijeka, ulogu informalne izloženosti engleskom jeziku u njegovu usvajanju te povezanost kolektivnog odustajanja od moralnih normi i profesionalnog sagorijevanja u socijalnom radu.

U okviru programa Obzor Europa predstavljena su dva međunarodna projekta. Projekt SONAR-CITIES bavi se unapređenjem pripravnosti europskih gradova za katastrofe i zdravstvene krize, s posebnim naglaskom na potrebe ranjivih skupina, dok je projekt AEGIS-OA usmjeren na razvoj kvalitetnog i održivog sustava znanstvenog izdavaštva u otvorenom pristupu.

U bloku posvećenom projektima iz programa IRI S3 predstavljen je projekt razvoja afektivno-kognitivne platforme za adaptivno učenje ACTutor i simulacijski trening ACTrainer, utemeljenih na tehnologiji ACInsight SDK. Projekt je usmjeren na razvoj inovativnih tehnoloških rješenja za personalizaciju procesa učenja i unapređenje simulacijskog osposobljavanja.

Predstavljeni su i projekti financirani u okviru programa Erasmus+. Projekt AI4LANG usmjeren je na integraciju umjetne inteligencije u poučavanje jezika i digitalnu transformaciju jezičnog obrazovanja. Projekt CIVENHANCE potiče građanski angažman studenata i povezivanje visokih učilišta s ruralnim zajednicama primjenom e-društveno korisnog učenja, dok projekt SL4DC promiče razvoj kompetencija za demokratsku kulturu kroz društveno korisno učenje. Projekt FEMLEAD usmjeren je na poticanje sudjelovanja žena i jačanje njihova vodstva u inicijativama otvorene znanosti.

Drugi blok projekata Hrvatske zaklade za znanost obuhvatio je istraživanje umjetničkog naručiteljstva, odnosa umjetnika, naručitelja i publike u Zagrebu tijekom 17. i dugog 18. stoljeća te istraživanje hrvatske moderne antiratne književnosti.

Dan projekata zaključen je diskusijom tijekom koje su sudionici imali priliku postavljati pitanja, razmijeniti iskustva i razgovarati o predstavljenim istraživanjima i projektnim aktivnostima. Događanje je pružilo pregled raznolikosti istraživačkih tema i međunarodnih suradnji Filozofskog fakulteta te priliku za upoznavanje s aktualnim projektima i njihovim doprinosom razvoju znanosti i društva.