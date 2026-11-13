Na Interliberu su u četvrtak, 12. studenoga, su okviru programa Sveučilišna knjiga (paviljon 6, štand 4B) predstavljena tri nova znanstvena izdanja Filozofskog fakulteta u Zagrebu:

📖 Višejezičnost i ovladavanje jezikom, autorica: izv. prof. dr. sc. Stela Letica Krevelj

📖 Kreiranje kulture kolaboracije: Svatko može biti lider. Ustvari, mora biti. I ti si taj!, autorica: doc. dr. sc. Sanja Kišiček

📖 Rhetoric in the Digital Age, urednici: izv. prof. dr. sc. Gabrijela Kišiček i izv. prof. dr. sc. Davor Nikolić

Predstavljanja su okupila brojne nastavnike, studente i posjetitelje Interlibera, pružajući priliku za upoznavanje s novim znanstvenim izdanjima i istraživačkim temama koje dolaze s Filozofskog fakulteta.

Tri predstavljene knjige ujedno su pokazale širinu znanstvenih interesa, raznolikost istraživačkih područja i važnost interdisciplinarnog pristupa, ali i ulogu znanstvene knjige u povezivanju akademske zajednice sa širom javnošću.

Hvala svima na sudjelovanju!