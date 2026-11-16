Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu poziva sve zainteresirane studente i nastavnike na Info dan studentskog inkubatora „Poduzetni Filozofski“, koji će se održati u utorak, 17. studenoga 2026., od 10:00 do 12:00 sati u dvorani D3.

Povodom otvorenog Javnog poziva za prijavu u prvu generaciju studentskog inkubatora, organiziramo predstavljanje programa na kojem će zainteresirani sudionici moći saznati više o mogućnostima sudjelovanja, procesu prijave te podršci koju inkubator pruža u razvoju studentskih projektnih ideja.

Program „Poduzetni Filozofski“ namijenjen je studentskim timovima koji žele razvijati inovativne ideje u području poslovnih, kulturnih i društvenih inovacija. Kroz šest mjeseci rada odabranim timovima osigurava se sveobuhvatna mentorska, edukacijska, infrastrukturna i financijska podrška u ukupnoj vrijednosti od oko 5.000 eura po timu.

Program će predstaviti dr. sc. Dragan Bagić, profesor na Odsjeku za sociologiju i voditelj studentskog inkubatora. Sudionici će imati priliku upoznati i neke od članova stručnog panela koji će pružati podršku studentskim timovima tijekom razvoja njihovih ideja.

Info dan namijenjen je svima koji razmišljaju o prijavi, žele saznati više o programu ili ih jednostavno zanima kako studentski inkubator funkcionira. Sudjelovanje je otvoreno svim zainteresiranim studentima i nastavnicima.

Pozivamo vas da nam se pridružite, postavite pitanja i napravite prvi korak prema realizaciji svojih projektnih ideja!

Vidimo se 17. studenoga u dvorani D3!

Više informacija o programu i Javnom pozivu dostupno je na poveznici.