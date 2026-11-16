Zadovoljstvo nam je pozvati vas na okrugli stol “Grazia Deledda: sto godina Nobelove nagrade za književnost” koji će se održati u četvrtak 19. studenoga 2026. u 19 sati u Centru za kulturu Trešnjevka. U velikoj dvorani CeKaTe-a, na adresi Park Stara Trešnjevka 1, održat će se okrugli stol posvećen stvaralaštvu talijanske književnice te projekcija filma o njezinu životu Ljubav i slava redateljice Marije Grazije Perrije (2024.) Stota obljetnica Nobelove nagrade prilika je za ponovno otkrivanje autorice koja je Sardiniju, njezine krajolike, običaje i ljudske sudbine učinila prepoznatljivim dijelom europske književnosti. Njezini romani, među kojima se posebno ističu Trske na vjetru, otvaraju prostor za razgovor o odnosu pojedinca i zajednice, tradiciji i društvenim očekivanjima, ali i o položaju žene koja je vlastitim pisanjem izborila mjesto u kulturnoj povijesti.

Na okruglom stolu sudjeluju prof. dr. sc. Sanja Roić, dr. sc. Dubravka Dubravec Labaš i izv. prof. dr. sc. Etami Borjan, koje će Deleddin opus predstaviti iz književne, kulturne i filmske perspektive. Razgovarat će o njezinu mjestu u talijanskoj i europskoj književnosti, hrvatsko-talijanskim kulturnim vezama te prisutnosti njezinih djela i motiva na filmu. Posebna pozornost bit će posvećena načinu na koji je filmska umjetnost preuzimala Deleddine teme, likove i prostore. Prikazi Sardinije pritom otvaraju i pitanje kako književnost i film oblikuju naše predodžbe o pojedinim sredinama te kada se te predodžbe pretvaraju u stereotipe.

Ovim događanjem započinje javni program u okviru institucionalnoga istraživačkog projekta Žene u jeziku, književnosti, vizualnim umjetnostima i na filmu – između Istoka i Zapada (FemUF; NPOO 581-990-1015) Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji financira Europska Unija – NextGenerationEU. Centar za kulturu Trešnjevka partner je projekta i tijekom 2026. i 2027. godine ugostit će predavanja, razgovore, radionice i filmske projekcije posvećene ženama kao autoricama, umjetnicama i junakinjama kulturne povijesti.

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