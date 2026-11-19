Objavljen je Javni poziv za dodjelu novčane potpore za pokriće dijela troškova prijevoza studentima s invaliditetom.

Prijaviti se mogu studenti u redovitom statusu s najmanje 60 % utvrđenog oštećenja organizma ili najmanje III. stupnjem oštećenja funkcionalnih sposobnosti, upisani u Registar osoba s invaliditetom, uz ispunjavanje ostalih uvjeta Javnog poziva.

Prijave se podnose isključivo elektronički putem aplikacije VIDRA, uz korištenje AAI@EduHr elektroničkog identiteta. Rok za prijavu je 13. siječnja 2027. u 12.00 sati.